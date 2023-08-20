Обидва брати влітку змінили клубні прописки. Джуд Беллінгем перейшов у Реал, а його молодший брат, Джоб, став гравцем англійського Сандерленда, який виступає в Чемпіоншипі.

Сейви Луніна та результативні подвиги Беллінгема у відеоогляді матчу Альмерія – Реал – 1:3

Для обох футболістів субота, 19 серпня, склалася надзвичайно вдало. Джуд у другому матчі поспіль за Реал відзначився, ба більше проти Альмерії півзахисник оформив дубль, що дозволило мадридцям здобути перемогу. Джоб вперше забив за Сандерленд і теж поклав два м'ячі. Це вдруге, коли молодший Беллінгем оформляє дубль. Вперше він зробив це на молодіжному рівні, виступаючи за Саутгемптон U18.

До слова, Джуд Беллінгем став першим гравцем після Кріштіану Роналду, якому вдалося відзначитися у двох стартових матчах за Реал. Загалом у півзахисника мадридців три голи та одна результативна передача в цьому сезоні.

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