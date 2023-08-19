Реал переграв Альмерію в матчі 2-го туру Ла Ліги, а Андрій Лунін знову отримав місце у стартовому складі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Альмерія – Реал на "Футбол 24".

Альмерія вже на 3 хвилині вийшла вперед у рахунку – Аррібас розстріляв Луніна з меж штрафного. Втім, Реал недовго відставав: Вальверде влучив ударом головою в Беллінгема, а Джуд зорієнтувався та переправив м'яч у ворота.

Реал переграв Альмерію – Лунін пропустив на 3-й, видав 7 сейвів і став 2 найкращим, галактичний Беллінгем, камбек Віні

Перед перервою Кроос вивів Мадрид вперед, але гол скасували через порушення правил. На старті другого тайму Беллінгем оформив дубль, замкнувши навіс Крооса. А трохи пізніше Джуд вже асистував Вінісіусу, який поставив крапку в зустрічі. Щодо Луніна, то Андрій кілька разів врятував команду від пропущеного гола.