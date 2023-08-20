Оба брата летом сменили клубные прописки. Джуд Беллингем перешел в Реал, а его младший брат, Джоб, стал игроком английского Сандерленда, выступающего в Чемпионшипе.

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Для обоих футболистов суббота, 19 августа, сложилась чрезвычайно удачно. Джуд во втором матче подряд за Реал отличился, более того, против Альмерии полузащитник оформил дубль, что позволило мадридцам одержать победу. Джоб впервые забил за Сандерленд и тоже положил два мяча. Это второй раз, когда младший Беллингем оформляет дубль. Впервые он сделал это на молодежном уровне, выступая за Саутгемптон U18.

К слову, Джуд Беллингем стал первым игроком после Криштиану Роналду, которому удалось отличиться в двух стартовых матчах за Реал. Всего у полузащитника мадридцев три гола и одна результативная передача в этом сезоне.

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