Французький півзахисник, який виступав за ПСЖ з 2016 по 2018 роки, подав до суду, щоб отримати відшкодування за моральний утиск. Нарешті рішення було ухвалено, але воно не задовольнило повністю бажання Бен Арфа.

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Як повідомляє L'Équipe, Апеляційний суд Парижа визнав ПСЖ винним у психологічному тиску та зобов'язав клуб виплатити Бен Арфа відшкодування. Гравець отримає тільки 100 тисяч євро від очікуваних 7,7 мільйона. Ця сума включає два дні зарплати за грудень 2017 року, яку не виплатив ПСЖ, а також етичний бонус за один місяць. Суд вважає, що примусове переведення до резерву та недопуск до тренувань з першою командою – це порушення, але клуб не забов'язаний випускати на поле того чи іншого гравця. Тому Бен Арфа отримає тільки частку з тієї суми, що він хотів.

Нагадаємо, що у сезоні 2017/18 француза відсторонили від першої команди парижан, перевели до резерву та постійно критикували. У складі ПСЖ Бен Арфа з'являвся на полі в 32 матчах, забив 4 голи та зробив 7 результативних передач. В минулому сезоні півзахисник виступав за Лілль, але через свій жахливий характер знов залишився без клубу.

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