Гальтьє відповів на припущення журналістів про те, що ПСЖ стане сильнішим без травмованого Неймара.

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"Я чув і читав дебати навколо Нея. Він травмований, і це не додає мені радості. Повірте мені, це втрата для команди. Йдеться про гравця, який забив 17 голів і віддав 11 результативних передач з початку сезону.

Я прочитав, що без Неймара ПСЖ буде кращим, і хочу відповісти: ні, не буде. Чи стане команда більш збалансованою? Так, у плані півзахисту – так. Але чи буде так краще? Розраховувати на Нея – значить мати додаткову перевагу в атаці, щоб забивати голи", – наводить FootMercato слова Гальтьє.

"У матчі-відповіді з Баварією ми повинні бути одночасно обережними і дуже сміливими в тому, як ми атакуємо", – цитує Get Football News France тренера ПСЖ.

Матч Баварія – ПСЖ відбудеться в середу, 8 березня. У першій зустрічі німецька команда вийшла переможцем із рахунком 1:0.

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