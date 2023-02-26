Марсель вдома поступився ПСЖ (0:3) у головному матчі французького сезону. Звіт про гру та дії Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Руслан Маліновський з Марселем спробував нав'язати ПСЖ боротьбу за чемпіонство.

Франція. Ліга 1, 25 тур

Марсель – ПСЖ – 0:3

Голи: Мбаппе, 25, 55, Мессі, 29

Маліновський намагався щось придумати

Руслан Маліновський на початку місяця вибив ПСЖ з Кубка Франції. Українець відзначився шикарним голом, граючи в основному на позиції лівої "десятки". Зважаючи на це, сьогодні його знову випустили ближче до лівого краю. Без м'яча Руслан мав діяти з більшим акцентом на фланг, а під час атак Марселя зміщувався в центр.

Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції – українець затьмарив Мессі, який знову залишився без трофея

Перші моменти господарів виникли за участю Маліновського. Спершу він додав нервів обороні ПСЖ розіграшем кутового, а потім створив супершанс для Тавареша. Українець відкрився між лініями, отримав м'яч в оточення 5 суперників і дав класний пас у розріз. Нуну вийшов сам на сам з голкіпером, але зіграв бездарно – навіть пробити не зумів.

У першому таймі ледь не вся гострота у Марселя виникала внаслідок ініціативи Маліновського. Руслан відіграв опонента і виходив на ударну позицію перед штрафним майданчиком. Верратті мусив фолом зупиняти українця, але виконати стандарт йому не дозволили. Алексіс все зіпсував. У другому таймі особливого креативу від Маліновського вже й не було.

Під час оборони Руслан прикривав лівий фланг. Марсель не особливо захищав ту зону, адже Хакімі не було, а ПСЖ атакував переважно (50%) через протилежний край. Українець двічі вдало зіграв у відборі та гарно відборовся (60% виграних дуелей). Кілька разів сфолив, зокрема проти Мессі.

Маліновський отримав посередні оцінки статистичних порталів за 80 хвилин. Алгоритми без ігрового контексту вивели йому такі бали: SofaScore – 6.6, WhoScored – 6.2, FotMob – 6.9.

Мессі та Мбаппе знищили розбитий Марсель

ПСЖ і Марсель зіграли у відкритий футбол на зустрічних курсах. Марсель традиційно вмикав свій суїцидальний контрпресинг після втрат. У такому сценарії ключовими стають перехідні фази. Також на перший план виходить клас футболістів, які здатні одним пасом чи одним фінтом поламати всю систему суперника.

Мессі забив 700-й гол у клубній кар'єрі – аргентинець відзначився у воротах команди Маліновського

У ПСЖ таких вдосталь. Неймар травмований, але вистачило Мессі та Мбаппе. Зірки за 5 хвилин розбили Марсель. Мессі підхопив м'яч в центрі поля, протягнув метрів 20 і покотив у вільну зону на Кіліана – той відкрив рахунок. Француз дуже швидко віддячив партнеру. Мбаппе на фланзі обігрався з Мендешем і прострілив вздовж воріт – Ліонель забіг з м'ячем у ворота.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.

HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

Парижани мали оформлювати розгром ще до перерви, адже пресинг Марселя продовжував давати збої. Мессі з пари метрів не влучив у порожній кут воріт. Через кілька хвилин Маркіньйос вирвався на ударну позицію, пробігши все поле, але розгубився у вирішальний момент.

У другому таймі побиття продовжилося. Марсель не зробив жодних висновків і дозволяв просто розстрілювати свої ворота. Мбаппе впритул головою бив по воротах без будь-якого спротиву і трішки не влучив. Пройшло кілька миттєвостей – Кіліан оформив дубль. Руїс витягнув м'яч в контратаку, Мессі елегантно закинув, а француз в дотик забив.

Марсель же навіть не мав особливих варіантів повернутися в матч. Дві нагоди отримав Алексіс, але не скористався ними. Санчес хотів покарати Доннарумму за вихід з воріт, однак не влучив у порожню площину. Згодом чилієць замикав хорошу подачу з флангу – Доннарумма дивом дістав м'яч у куті. Під завісу зустрічі Балерді неточно пробив через себе.

Чемпіон Франції відомий

Марсель залишався єдиним конкурентом ПСЖ у боротьбі за титул, а Ле Классік був останнім шансом повернути справжню інтригу. Нічого не вийшло. Париж на виїзді розніс суперника та збільшив відрив на вершині турнірної таблиці до 8 очок. Все вирішено – Маліновський у цьому сезоні не стане чемпіоном. Єдиний мінус для ПСЖ сьогодні – травма Кімпембе, якого винесли на ношах з поля.