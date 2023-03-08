Французский полузащитник, выступавший за ПСЖ с 2016 по 2018 годы, подал в суд, чтобы получить возмещение морального притеснения. Наконец, решение было принято, но оно не удовлетворило полностью желание Бен Арфа.

Наставник ПСЖ нашел позитив для команды в травме Неймара

Как сообщает L'Équipe, Апелляционный суд Парижа признал ПСЖ виновным в психологическом давлении и обязал клуб выплатить Бен Арфа возмещение. Игрок получит только 100 тысяч евро от ожидаемых 7,7 миллионов. Эта сумма включает два дня зарплаты за декабрь 2017 года, которую не выплатил ПСЖ, а также этический бонус за один месяц. Суд считает, что принудительный перевод в резерв и не допуск к тренировкам с первой командой – это нарушение, но клуб не обязан выпускать на поле того или иного игрока. Поэтому Бен Арфа получит только долю из той суммы, которую он хотел.

Напомним, что в сезоне 2017/18 француза отстранили от первой команды парижан, перевели в резерв и постоянно критиковали. В составе ПСЖ Бен Арфа появлялся на поле в 32 матчах, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. В прошлом сезоне полузащитник выступал за Лилль, но из-за своего ужасного характера вновь остался без клуба.

Месси и Мбаппе разорвали Марсель – толика креатива Малиновского, ПСЖ отобрал последние надежды на чемпионство