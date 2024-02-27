У 20 турі Ла Ліги мадридці обіграли команду Бордаласа з рахунком 2:0. Під час матчу стався інцидент між Джудом Беллінгемом та Мейсоном Грінвудом. Півзахисник "вершкових" назвав свого земляка "ґвалтівником". Цю справу вирішила розглянути дисциплінарна комісія Ліги, яка може дискваліфікувати Беллінгема на кілька матчів.

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Як повідомляє Mirror, Мейсон Грінвуд проти того, щоб комісія розглядала справу, а Джуд отримав покарання. Нападник передав своє прохання Лізі. Він не хоче створювати навколо себе погану рекламу і прагне просто грати у футбол.

Нагадаємо, Мейсона Грінвуда звинувачували у зґвалтуванні, але всі обвинувачення були зняті у лютому 2023 року. Наразі англієць виступає за Хетафе на правах оренди з Манчестер Юнайтед. Загалом за іспанців Грінвуд зіграв у 25 матчах, в яких забив сім голів та віддав п'ять асистів.

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