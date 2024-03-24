Беллингем выписал пощечину 17-летнему новичку Реала – видео "дедовщины" по-мадридски
Джуд Беллингем спровоцировал курьезную ситуацию после товарищеского матча Англия – Бразилия.
Хозяева Уэмбли потерпели минимальное поражение из-за точного удара 17-летней жемчужины “селесао” – Эндрика.
Фантастический дебют 17-летнего Эндрика в видеообзоре матча Англия – Бразилия
После финального свистка Беллингем и другие звезды Реала подошли поздравить парня, который летом наконец доедет до Сантьяго Бернабеу. Джуд выписал Эндрику "дедовскую" пощечину, которая стала вирусной в соцсетях. Юный бразилец удивился, но с улыбкой воспринял выходку будущего партнера.
Напомним, Реал заплатил за перспективного нападающего Палмейрас 60 млн евро вместе с бонусами.
Бразилия полурезервом победила Англию на Уэмбли – 17-летний суперталант забил дебютный гол за "селесао"