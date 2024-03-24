Бразилія мінімальному переграла Англію на Вемблі у товариському матчі. Відео голів і огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Англія провела невиразний поєдинок перед своїми вболівальниками. Команда Гарета Саутгейта за весь матч проти Бразилії створила лише один явний гольовий момент, тоді як "селесао" мали сім чудових шансів відзначитися.

Бразилія напіврезервом перемогла Англію на Вемблі – 17-річний суперталант забив дебютний гол за "селесао"

Бразильців вивів на гру новий тренер Дорівал Джуніор, який виставив експериментальний склад. Родріго та Рафінья змарнували свої нагоди, Пакета влучив у стійку, а Вінісіус взагалі не реалізував вихід сам на сам з голкіпером.

У другому таймі Бразилія дотисла англійців. Героєм матчу став ще один дебютант – 17-річний Ендрік, який влітку перейде в Реал. Він добив м'яч у порожні ворота після чергового фейлу Віні. На останніх секундах Ендрік міг оформити дубль.