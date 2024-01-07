Беллінгем не вийшов навіть на заміну в поєдинку Кубка Іспанії проти Арандіни, але привернув увагу медіа не менше за одноклубників, які здобували путівку до наступного раунду.

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Джуд ще перед поєдинком вийшов на поле. Перед виходом англійця оточили хлопчаки, які прагнули отримати фото із зіркою Реала – Беллінгем нікому не відмовив. А вирушивши до підтрибунного приміщення, Джуд привітався з уболівальниками Арандіни, яка виступає в четвертому дивізіоні Іспанії.

Але і це ще не все. Під час матчу гравцям Реала видали ковдри, оскільки в Аранда-де Дуеро (місті, де проводився поєдинок) було досить холодно. Беллінгем помітив, що болбой змерз та запропонував йому свою ковдру, аби той зігрівся.

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