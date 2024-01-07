Беллингем не вышел даже на замену в поединке Кубка Испании против Арандины, но привлек внимание медиа не меньше одноклубников, которые добывали путевку в следующий раунд.

Дебют игрока Шахтера за Мадрид в видеообзоре матча Арандина – Реал – 1:3

Джуд еще перед поединком вышел на поле. Перед выходом англичанина окружили мальчишки, которые стремились получить фото со звездой Реала – Беллингем никому не отказал. А отправившись в подтрибунное помещение, Джуд поздоровался с болельщиками Арандины, которая выступает в четвертом дивизионе Испании.

Но и это еще не все. Во время матча игрокам Реала выдали одеяла, поскольку в Аранда-де Дуэро (городе, где проводился поединок) было довольно холодно. Беллингем заметил, что болбой замерз и предложил ему свое одеяло, чтобы тот согрелся.

Реал завершил сказку сенсации Кубка Испании – две минуты решили все, дебюты Гюлера и игрока Шахтера