Реал обіграв Арандіну у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії, а конкурент Луніна Кепа пропустив від представника четвертого дивізіону. Дивіться відео голів та огляд гри Арандіна – Реал на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Арандіна – Реал Мадрид – 1:3

Голи: Начо, 90+3 (аг.) – Хоселу, 54 (пен), Діас, 55, Родріго, 90+3

Лунін опинився в запасі на гру проти Арандіни, в якій Реал не зміг здобути "суху" перемогу. Відзначимо дебют Вінісіуса Тобіаса за основну команду "вершкових". Перший тайм завершився без голів, а на старті другого Мадрид забив 2 голи за 2 хвилини. Спочатку Браїм Діас заробив пенальті, який реалізував Хоселу. Майже одразу Браїм обікрав суперника, розігнав атаку, яку сам і завершив.

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Результативною вийшла кінцівка гри. Родріго точним ударом у дальній кут зробив рахунок 0:3 після прострілу Браїма Діаса. Арандіна забила гол престижу – після прострілу Кабрала Начо зрізав м'яч у власні ворота.