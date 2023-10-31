"Я дуже щасливий, що отримав нагороду. За цим стоїть багато щоденних тренувань. Пишаюся, приємно бачити, що люди цінують мою роботу. Моє серце виривалося з грудей. Я навіть не знав, що сказати, трохи нервував і нічого не готував.

Беллінгем став найкращим молодим гравцем сезону

Це був хороший рік. Я підписав контракт з найбільшою командою у світі, це велика сім'я. Я хочу залишатися таким же сильним для своїх товаришів по команді, уболівальників і співробітників клубу. Я сподіваюся, що ми виграємо титули цього сезону.

Для мене найбільш важливі не індивідуальні нагороди, а здобуті з командою. Я з нетерпінням чекаю того, чого ми досягнемо як команда, і щоб уболівальники насолоджувалися успіхом", – розповів англієць в інтерв'ю клубному сайту.

Нагадаємо, що Джуд Беллінгем здобув нагороду найкращого гравця віком до 21 року за версією France Football. Влітку півзахисник перейшов з Борусії Д в Реал. У поточному сезоні в його активі 13 голів та три асисти в 13 матчах за мадридців.

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