"Я очень счастлив, что получил награду. За этим стоит много ежедневных тренировок. Горжусь, приятно видеть, что люди ценят мою работу. Мое сердце вырывалось из груди. Я даже не знал, что сказать, немного нервничал и ничего не готовил.

Беллингем стал лучшим молодым игроком сезона

Это был хороший год. Я подписал контракт с самой большой командой в мире, это большая семья. Я хочу оставаться таким же сильным для своих товарищей по команде, болельщиков и сотрудников клуба. Я надеюсь, что мы выиграем титулы в этом сезоне.

Для меня наиболее важны не индивидуальные награды, а добытые с командой. Я с нетерпением жду того, чего мы достигнем как команда, и чтобы болельщики наслаждались успехом", – рассказал англичанин в интервью клубному сайту.

Напомним, что Джуд Беллингем получил награду лучшего игрока в возрасте до 21 года по версии France Football. Летом полузащитник перешел из Боруссии Д в Реал. В текущем сезоне в его активе 13 голов и три ассиста в 13 матчах за мадридцев.

"Золотой мяч-2023": онлайн-трансляция церемонии – Месси забрал главный приз, Холанд и Беллингем также с трофеями