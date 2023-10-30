Атакувальний хавбек Реала Джуд Беллінгем здобув нагороду найкращого гравця віком до 21 року за версією France Football.

Беллінгем отримав трофей Раймона Копа з рук Едена Азара. 20-річний англієць визнаний найкращим молодим футболістом сезону-2022/23.

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Джуд обійшов каталонських зірок Педрі та Гаві, які вигравали цей приз у попередніх сезонах, а також залишив позаду в голосуванні Джамала Мусіалу з Баварії та Едуардо Камавінга з Реала.

Англійцю вручили трофей за минулий сезон, який він провів у Борусії Дортмунд: боровся за чемпіонство в Бундеслізі та оформив 14+6 за системою гол+пас. Беллінгем також став основним гравцем збірної Англії.

Влітку Джуд перейшов у Реал Мадрид, де фантастично розпочав новий сезон: 13 голів у 13 матчах. Два роки тому він став другим у голосуванні, програвши конкуренцію Педрі.