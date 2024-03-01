Беллінгем отримав травму проти Жирони та пропустив три матчі Реала. Сьогодні англієць провів перше тренування в загальній групі, повідомляє Marca.

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До повноцінних тренувань також повернувся Хоселу, який мав пошкодження. Обидва гравці готові їхати з Реалом на матч проти Валенсії в суботу.

У лазареті Реала досі перебувають Алаба, Куртуа та Мілітао. Карвахаль і Камавінга знову будуть в складі після дискваліфікації.

Беллінгем – новий лідер Мадрида. У цьому сезоні Джуд забив 20 голів і віддав 7 асистів. Без нього Реал втратив очки проти Райо, а також вирвав важкі перемоги над Лейпцигом і Севільєю.

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