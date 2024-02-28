Англієць отримав травму в матчі проти Жирони (4:0), який відбувся 10 лютого. Джуд Беллінгем відновився після пошкодження й може розраховувати на потрапляння до заявки Реала на зустріч проти Валенсії, за яку виступає Роман Яремчук.

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Як повідомляє Marca, тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті не планує включати півзахисника в стартовий склад. Найкраще, якщо Беллінгем розпочне матч на лаві запасних, а за потреби вийде на поле. Мета полягає в тому, щоб Джуд був повністю підготовлений до матчу проти РБ Лейпцига в Лізі чемпіонів, який запланований на 6 березня.

Нагадаємо, що Реал перебуває на першому місці в турнірній таблиці Ла Ліги з 65 очками. Матч з Валенсією відбудеться в суботу, 2 березня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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