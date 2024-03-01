Беллингем получил травму против Жироны и пропустил три матча Реала. Сегодня англичанин провел первую тренировку в общей группе, сообщает Marca.

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К полноценным тренировкам также вернулся Хоселу, который имел повреждение. Оба игрока готовы ехать с Реалом на матч против Валенсии в субботу.

В лазарете Реала до сих пор находятся Алаба, Куртуа и Милитао. Карвахаль и Камавинга снова будут в составе после дисквалификации.

Беллингем – новый лидер Мадрида. В этом сезоне Джуд забил 20 голов и отдал 7 ассистов. Без него Реал потерял очки против Райо, а также вырвал тяжелые победы над Лейпцигом и Севильей.

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