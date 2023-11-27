Беллінгем забив у ворота Кадіса, відзначившись 14-м голом у перших 15-ти матчах за Реал, повідомляє Madrid Xtra.

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Англієць примудрився перевершити таких легенд як Кріштіану Роналду, Альфредо Ді Стефано та Пруден Санчес, які забили по 13 голів у перших 15 поєдинках.

До слова, 20-річний англієць влітку приєднався до Реала з Борусії Д за 103 млн євро. У складі мадридці Беллінгем провів 15 матчів, відзначившись 14 голами та 3 асистами.

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