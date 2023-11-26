Лунін зіграв на нуль у матчі проти Кадіса (3:0) та вийде у поєдинку Ліги чемпіонів проти Наполі, що підтвердив наставник Реала Карло Анчелотті.

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"Важливо те, що Лунін був готовий, коли Кепа отримав травму. Я думаю, що він (Кепа – прим.) повернеться в грі проти Гранади (2 грудня – прим.)", – наводить слова Анчелотті Marca.

До слова, Лунін провів за Реал уже 5 матчів у поточному сезоні, у 3 з яких втримав ворота на замку, загалом пропустивши 2 голи.

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