Беллингем забил в ворота Кадиса, отметившись 14-м голом в первых 15-ти матчах за Реал, сообщает Madrid Xtra.

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Англичанин умудрился превзойти таких легенд как Криштиану Роналду, Альфредо Ди Стефано и Пруден Санчес, которые забили по 13 голов в первых 15 поединках.

К слову, 20-летний англичанин летом присоединился к Реалу из Боруссии Д за 103 млн евро. В составе мадридцев Беллингем провел 15 матчей, отметившись 14 голами и 3 ассистами.

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