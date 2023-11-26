Реал продовжує гойдалки з Жироною на вершині Ла Ліги. У випадку виїзної перемоги над Кадісом мадридці знову б очолили Ла Лігу – як мінімум, до завтрашнього вечора. Що найбільш важливо, підопічні Карло Анчелотті отримали змогу наростити відрив від Барселони до чотирьох очок.

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Мало хто сумнівався у підсумку зустрічі на "Нуево Міранділья". Безвиграшна серія "жовтої субмарини" у Ла Лізі тривала аж сім турів, розпочавшись ще на початку вересня. Щоправда, андалусійці традиційно дають бій усім лідерам. Реалу теж було непросто – попри загальне домінування, кількість ударів та влучань у площину була рівною, та і за рівнем гостроти господарі не сильно поступались.

І все ж, клас Реала давався взнаки. Вже на 3-й хвилині гості могли відкрити рахунок внаслідок дальнього удару Карвахаля, який вдало зрикошетив. Ледесма виконав сейв, а далі балом почав правити Родріго. Його потужний постріл на 6-й хвилині парирував голкіпер, однак на 14-й Єремі був безсилим – бразилець отримав пас від Джуда, переграв у штрафному кількох захисників і ефектно пробив у дев'ятку. 0:1!

Це був передостанній момент Реала у першому таймі. Ще один небезпечний епізод стався на 45-й хвилині, коли Родріго виконав скидку на Крооса – той бахнув з півкола, а м'яч рикошетом від захисника полетів "свічкою". Беллінгем був готовий переправити сферу у сітку, але Ледесма не дав.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги "бланкос". У другому таймі вони додали в активності, а королем вечора став Родріго. На 54-й хвилині кривдник Мессі вискочив віч-на-віч з Ледесмою й пробив повз дальній кут, а на 63-й він трішечки не встиг на добивання після влучання Модріча у стійку. Ще за хвилину Родріго підтримав контратаку, прийняв пас від Модріча, обіграв всю оборону й прошив Ледесму – 0:2!

Таким чином, Родріго вперше забив за Реал у трьох матчах поспіль. Крім того, він став третім футболістом в історії "королівського клубу" у ХХІ столітті, якому вдалося залучитись мінімум до трьох голів у двох поспіль турах Ла Ліги. Подібне робили тільки Кріштіану (7 разів) та Ігуаїн (1).

На 74-й же хвилині бразилець ще й прострілив під влучний удар Беллінгему, записавши на свій рахунок асист. 0:3. Джуд обійшов Кріштіану за кількістю голів у Ла Лізі в перших 15-ти матчах за "вершкових" – і став лідером рейтингу.

Goles en sus primeros 15 partidos oficiales con el Real Madrid...



BELLINGHAM: 14

Cristiano Ronaldo: 13

Di Stéfano: 13

Pruden: 13



Otros a destacar...



Puskás: 11

Raúl: 7

Hugo Sánchez: 7

Benzema: 5 pic.twitter.com/nADhH2YDvP — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 26, 2023

Фінальний свисток зафіксував перемогу Реала з рахунком 0:3, однак цього б не сталося без Андрія Луніна. Українець виконав чотири сейви – два з них ніби й були простими, але все ж суперники пробивали головою з шести метрів (просто вийшло точно в руки голкіперу). А от витягнута бомба від Роджера на 6-й хвилині увійде до усіх хайлайтів – Лунін у карколомному стрибку дістав м'яч із дальньої дев'ятки.

У компенсований час він ще й потягнув потужний удар від Окампо з-за меж штрафного, який летів у дальній нижній. Загалом, Андрій відвів від власних воріт 1,21 очікуваний гол згідно зі статистикою Sofacsore. Портал Fotmob дає скромніші цифри – 0,69 xG, але аж 1,49 за моделлю xG в площині воріт. Хай там як, а Кепа тепер повинен нервувати.

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