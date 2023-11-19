Воротар Давід Де Хеа отримав шанс продовжити кар'єру в Інтері Маямі поруч з Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом і Сергієм Кривцовим.

Після відходу з Манчестер Юнайтед влітку 2023 року Давід Де Хеа досі залишається вільним агентом. Девід Бекхем налаштований переманити досвідченого екс-воротаря збірної Іспанії, який віддав "червоним дияволам" 12 років кар'єри.

Миколенко може покинути Евертон – ЗМІ розсекретили причину ймовірного трансферу

Раніше 33-річний Де Хеа відхилив кілька пропозицій (зокрема, ним активно цікавилися в Саудівській Аравії). Потенційних покупців відлякували фінансові апетити іспанця, який отримав високу зарплатню в МЮ. Останнім часом серйозного інтересу до воротаря від топ-клубів вже не було.

Бекхем сподівається, що це зіграє йому на користь і переконає Де Хеа підписати контракт з Інтером Маямі, у складі якого виступають два зіркові іспанці – Серхіо Бускетс і Жорді Альба, з якими Давід грав у збірній. Про це повідомляє Express.

Нагадаємо, Інтер Маямі у найближчі три місяці не гратиме офіційні матчі. Підопічні Херардо Мартіно не змогли вийти в плей-офф МЛС-2023.

Торрес, ван Персі, Арбелоа та єдиний ірландець з чемпіонату України – хто із зірок минулого тренує в Юнацькій ЛЧ