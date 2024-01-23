Вранці 23 січня Київ вкотре зазнав ракетної атаки. Внаслідок масштабного обстрілу спортивний комплекс місцевого клубу Локомотив зазнав серйозних руйнувань. За словами Олександра Єгорова, збитки складають десятки мільйонів гривень.

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– Коли ви дізналися про те, що сталося?

– У мене була запланована зустріч на 8 ранку, але я запізнився через затор.

– Виходить, що затор вас врятував від загибелі?

– Так.

– Які наслідки руйнувань?

– Жах. Те, що кажуть нам ДСНС-ники – будівля не підлягає відновленню. Є пошкодження і тріщини по фундаменту, полило стіни. Офісних приміщень і спортивних споруд немає. Цілими залишились трибуни, поля футбольні, волейбольні та міні-поля.

– В яку суму оцінені збитки?

– У нас є оціночна вартість будівель. Це близько 50 мільйонів гривень. Повністю полетіла електрика, водопостачання, затоплені бомбосховища, тренажерні зали і прилегла територія.

– Скільки часу може піти на відновлення?

– Експертів не допускають до робіт, поки вибухотехніки не дадуть дозвіл тим, хто розбиратиме завали, і робити повну оцінку того, що всередині, підвальних приміщень. Тут питання ще й фінансування цього всього. Ніхто не передбачав, що така біда може статися. Невідомо, чи потрапляємо ми під програму відновлення в Дії. Якраз цим займаємося. Отримуємо дзвінки від міжнародних партнерів, які пропонують допомогу. Відомі футболісти і випускники Локомотива відгукнулися. Великий хейт на московський Локомотив.

Цього року ми планували відсвяткувати 105 років. Ми якраз відновили цю споруду, провели капітальний ремонт, і трапилася така біда.

– Удар по інфраструктурі Локомотива не вплине на першу команду, яка проводить дебютний сезон в Другій лізі?

– Ми точно залишимо першу команду. Вирішуємо питання, де проводити тренування. Ми ж залізничники. Це зробить нас тільки сильнішими. Ми на 105-річчя Локомотива планували капремонти з реконструкцією. Нас точно це не зупинить, бо ми не слабаки. Не дуже приємно, що фани московського Локомотива почали писати, що тепер залишиться один Локомотив – хай не радіють.

Спортивна спільнота має на це реагувати, тому що всі їхні закиди, що вони знищують військову інфраструктуру – повна брехня. Ми запрошуємо всіх журналістів на локацію. Ми готові показувати приміщення, де мали тренуватися наші спортсмени. У нас немає поруч якихось важливих об'єктів. Русня просто знищує цивільну інфраструктуру.

Ми готуємось до нашого ювілею. Дуже приємно, що зараз ми отримуємо дзвінки від українських та європейських спортивних спільнот зі словами підтримки. Впевнений, що до дня народження ми все відбудуємо, – цитує Єгорова Український футбол.

Нагадаємо, першу частину сезону 2023/24 Локомотив Київ завершив на 11-му місці турнірної таблиці Другої ліги.

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