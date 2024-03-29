"Ми всі живі, проте постраждали сильно. Всі вікна в моїй квартирі вибило. Що тут скажеш... Коли тебе це не торкається, то до цього можна ставитись більш-менш стримано, однак коли торкається – то вже зовсім інше.

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У момент удару я був у кімнаті. Те, що відбулося після вибухів, передати дуже важко. Спочатку був один вибух, потім другий, після якого полетіли вікна, попадали картини та все, що висіло на стінах. І все це на моїх очах. Слава Богу, що ні я, ні діти, які були по сусідству, не постраждали.

Два дні після цього перебував у прострації. Завдяки футбольній братії з-поміж моїх вихованців, з ким мені доводилось працювати, вдалося розібрати завали і винести сміття. А наразі я разом із донькою переїхав в інше помешкання.

Скоріше б закінчилась війна, у якій ми усі страждаємо від негідників, нелюдів. А щодо всього іншого – розберемося", – сказав Альтман у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, 77-річний фахівець тренував Чорноморець, московське Динамо, донецький Металург, Маріуполь, Таврію, Балкани, молдовський Зімбру та російський Луч-Енергія, олімпійську збірну Кореї, збірну Молдови, а також збірну України (2003-2007 та 2010-2011 рр.).

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