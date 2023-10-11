Хабі Алонсо може безкоштовно покинути Байєр наступного літа, якщо отримає пропозицію від одного з трьох клубів.

На початку серпня 2023 року Байєр продовжив контракт із Хабі Алонсо до 2026 року. Однак іспанський фахівець може покинути Леверкузен безкоштовно. Як інформує Bild, у його контракті є особливий пункт, який зобов'язує Байєр розірвати угоду за бажанням тренера в разі отримання пропозиції від одного з трьох топ-клубів Європи.

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Повідомляється, що Алонсо може покинути Байєр уже наступного літа, якщо до нього надійде пропозиція від Ліверпуля, Реала або Баварії. Під час кар'єри гравця Хабі захищав кольори цих клубів і зберіг хороші стосунки як з керівниками, так і з уболівальниками.

Зараз Алонсо успішно тренує Байєр. Минулого сезону команда під його керівництвом досягла півфіналу Ліги Європи, а цього сезону очолила після 7 турів турнірну таблицю чемпіонату Німеччини.

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