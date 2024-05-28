У середу, 29 травня, відбудеться перший із двох стикових матчів між Вересом та Епіцентром з Кам’янця-Подільського. Тринадцята команда УПЛ проти четвертої команди Першої ліги. На кін поставлено усе, а саме – право виступати у Прем'єр-лізі наступного сезону.

Верес вдруге поспіль змушений додатково доводити свою приналежність до еліти. Рік тому вдалося переконливо переграти запорізький Металург (0:1, 6:1). Як буде тепер?

– Богдане, якось ви розповідали, що у Вересі часто траплялися бійки наприкінці минулого сезону, але це допомогло врятуватися від вильоту у Першу лігу. А зараз?

– Цього разу без бійок. Неспокійно, але без бійок.

– З Металістом 1925 був фінал, адже харків’яни теж могли зачепитися за стикові матчі. Як налаштовувалась ваша команда?

– Налаштовувались дуже серйозно, бо розуміли, що у цій грі вирішуватиметься – вилетимо ми або Металіст 1925. Дякувати Богу, ми їх обіграли, тож тепер поборемося у стикових матчах.

– Вас чекає Епіцентр, попереду ще два фінали для Вереса. Як оцінюєте суперника?

– Налаштовуємося однозначно серйозно. Неважливо, хто б це був із Першої ліги – Епіцентр, Лівий берег, Карпати чи Маріуполь. Будемо максимально готуватися до цих ігор. У футболі всяке буває, тож розслаблятися точно не можна. Перша ліга чи не Перша – всі будуть битися і доводити своє право.

– Кого з цього клубу ви добре знаєте?

– Микиту Полуляха – ми з ним грали у Вересі тривалий час. Періодично спілкуємося, підтримуємо діалог. Зі Сергієм Гринем теж перетинались.

– Стимул від керівництва Вереса є? Чи команда сама розуміє, що в цих матчах потрібно віддати всі сили?

– Ну це однозначно, що ми всі самі розуміємо: легко не буде, тож потрібно налаштовуватись на Епіцентр максимально. Чи буде стимул від керівництва? Я сподіваюсь, що нам перед грою щось озвучать, простимулюють (розмова відбулася 27 травня, – Футбол 24). Наш президент деколи це практикує. Тож команда сподівається, що до матчу нам трішки щось пообіцяють (Усміхається).

– Як ви загалом оцінюєте цей сезон для Вереса? Що вдалося, а що – ні?

– Давайте поговоримо про це вже після остаточного завершення сезону.

– Що змінив Олег Шандрук, який очолив команду після Сергія Лавриненка? Адже перемог помітно побільшало…

– Про такі моменти краще говорити, коли будемо знати – що ми, де ми. Тоді можна буде дати якусь оцінку. Зараз, коли команда не знає, в якій лізі розпочне наступний сезон, про це говорити некоректно. Пропоную зідзвонитися через тиждень.

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