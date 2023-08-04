Іспанський фахівець Хабі Алонсо пов'язав своє найближче майбутнє з леверкузенським Байєром.

Хабі Алонсо підписав новий контракт з Байєром, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони продовжили чинну угоду ще на два роки – до літа 2026-го.

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Це ускладнює завдання Реала. За повідомленнями іспанської преси, Алонсо – головний кандидат на заміну Анчелотті через рік. Однак тепер баск не буде вільним наступного літа. Мадриду доведеться домовлятися з Байєром про компенсацію.

Алонсо очолив Леверкузен восени 2022-го та досяг значних успіхів. Він зумів підняти команду від зони вильоту на 6 місце Бундесліги та дійти до півфіналу Ліги Європи.

Байєр у це трансферне вікно серйозно підсилив склад для Алонсо, запросивши Граніта Джаку, Віктора Боніфаса, Йонаса Хофманна та Алехандро Грімальдо.