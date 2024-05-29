Довбик програв Беллінгему гравця сезону, але потрапив у дивну збірну зі 7 людей – підсумки Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards роздала індивідуальні нагороди за підсумками Ла Ліги 2023/24.
Церемонія відбувалася у розкішному готелі Cala di Volpe на острові Сардинія. Можливість сяяти у об'єктивах камер отримав і Артем Довбик. Форварда Жирони супроводжувала його дружина Юлія.
Довбик претендував на звання найкращого гравця сезону Ла Ліги, але його випередив Джуд Беллінгем. Українцю довелося задовольнитися місцем у збірній сезону за версією Globe Soccer Awards. Вона чомусь складається зі 7 футболістів.
Нагороду найкращого тренера виграв Мічел, який сенсаційно вивів Жирону в ЛЧ. Найкращим молодим гравцем визнали Ламіна Ямала з Барселони.
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