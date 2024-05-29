Церемонія відбувалася у розкішному готелі Cala di Volpe на острові Сардинія. Можливість сяяти у об'єктивах камер отримав і Артем Довбик. Форварда Жирони супроводжувала його дружина Юлія.

Довбик претендував на звання найкращого гравця сезону Ла Ліги, але його випередив Джуд Беллінгем. Українцю довелося задовольнитися місцем у збірній сезону за версією Globe Soccer Awards. Вона чомусь складається зі 7 футболістів.

LaLiga Team of the Year is Unai Simon, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ilkay Gundogan, Savio, Lewandoski, Artem Dovbyk #GlobeSoccer #LaLigaAwards @lewy_official — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 28, 2024

Нагороду найкращого тренера виграв Мічел, який сенсаційно вивів Жирону в ЛЧ. Найкращим молодим гравцем визнали Ламіна Ямала з Барселони.

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