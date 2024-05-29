"Минулоріч у фіналі ЛЄ я зі Севільєю обіграв Рому. Є багато спільного, але загалом це різні команди та обставини. Ми повинні зберігати спокій, розслабленість та робити те, що допомогло нам вийти у фінал. Для нас було б великою помилкою міняти щось зараз, оскільки досі все складалося позитивно. Ми ставимося до цього матчу, як і до всіх інших.

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Я побачив у своїх підопічних справжнє бажання вийти на поле та зіграти у фіналі. Я ще раз повторив, що ми маємо вірити і віддавати усі свої сили завтрашньому дню. Вони справді мотивовані.

Я вже все вирішив, план на гру готовий. Поки наша подорож була марафоном з чотирма раундами на вибування. Ми мали важкі моменти, ми подорожували по всій Європі, грали як фаворити і як аутсайдери. Все це привело нас сюди, тепер треба закінчити шлях", – цитує Менділібара Football Italia.

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