Німеччина, Бундесліга, 7-й тур

Борусія Д – Уніон Берлін – 4:2

Голи: Фюлькруг, 7, Шлоттербек, 49, Брандт, 54, Райєрсон, 71 – Госенс, 9, Бонуччі, 31 (п.)

Аугсбург – Дармштадт – 1:2

Голи: Деміровіч, 87 – Скарке, 52, Кемпе, 69 (п.)

РБ Лейпциг – Бохум – 0:0

Нереалізовані пенальті: Сімонс, 26 (РБ Лейпциг), Форсберг, 59 (РБ Лейпциг)

Штутгарт – Вольфсбург – 3:1

Голи: Гірассі, 66 (п.), 78, 82 – Герхард, 35

Вердер – Хоффенхайм – 0:0

Борусія М розписала бойову нічию з Майнцом – "карнавальники" досі залишаються без перемог у Бундеслізі

Дортмундська Борусія на своєму полі перестріляла Уніон. Господарі вийшли вперед вже на початку зустрічі, але на перерву пішли поступаючись – Госенс зрівняв за хвилині, а в середині тайму Бонуччі реалізував пенальті (обидві команди ще до відпочинку повторно обмінялись голами, але їх було скасовано). "Джмелі" на страті другої половини відновили статус-кво і вперше у матчі вийшли вперед. Райєрсон згодом зняв всі питання щодо переможця. Вже у доданий час Борусія забила вп'яте, але гол знову не зарахували. Перемога винесла дортмундців на другу сходинку турнірної таблиці.

Дармштадт на виїзді здолав Аугсбург. Перший тайм минув без голів, а по перерві Скарке вивів новачка Бундесліги вперед. Кемпе з пенальті в середині тайму зробив серйозну заявку на успіх. Господарі спромоглись на гол престижу на останніх хвилинах, але не більше. Як наслідок, Дармштадт здобув другу перемогу поспіль і піднявся вже на 11 сходинку.

РБ Лейпциг драматично втратив очки з Бохумом. Господарі мали два стовідсоткові шанси заробити три очки, але Сімонс і Форсберг не змогли реалізувати пенальті у кожному з таймів. До слова, один одинадцятиметровий привіз у свої ворота Іван Ордець, який провів на полі весь матч.

У ще одному матчі Штутгарт здобув вольову перемогу над Вольфсбургом. "Вовки" вийшли вперед в середині першого тайму, а по перерві своє слово сказав Гірассі. Французький форвард спочатку реалізував пенальті, а згодом забив ще двічі, оформивши таким чином хет-трик і вивівши свою команду у лідери Бундесліги.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ