РБ Лейпциг розпочав сезон з розгромної перемоги над Баварією у Мюнхені, але то був матч за Суперкубок. Чемпіонат же у "ротен буллен" стартував з поразки від Баєра у Леверкузені. Звісно ж, у першій домашній грі підопічні Марко Розе не збиралися грати на нічию – тим паче, що в суперниках був Штутгарт, який зберіг прописку в еліті лишень у стикових матчах, та ще й продав лідера у Ліверпуль.

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Тим не менш, у першому таймі господарі зазнали поразки. Вони домінували, завдавши вдвічі більше ударів, однак більшість з них була заблокована або виявилась неточною – вюртембержці навіть мали кращий показник очікуваних голів. Перевагу в гостроті вони конвертували у гол Гірассі на 35-й хвилині.

Таким чином, Серхіу став першим футболістом Штутгарта з 2004 року, якому вдалося забити три м'ячі у перших двох турах Бундесліги. Востаннє це вдавалося легендарному Какау.

Відпочивати команди відправились за рахунку 0:1 на користь гостей, однак в другому таймі все повернулось на свої місця. Причому одразу. Вже на 48-й хвилині РБ Лейпциг претендував на пенальті, а на 51-й хвилині статус-кво відновив Хенрікс. Ще за дві хвилини Опенда забив другий гол у ворота Штутгарта, однак його скасували через офсайд.

Відзначитись легально Луа зміг на 66-й хвилині з передачі Раума. Бельгієць став першим футболістом у недовгій історії РБ Лейпцига, якому вдалося забити у своїх двох стартових матчах Бундесліги. Щоправда, це був третій гол – за три хвилини до цього "биків" вивів вперед Ольмо. Дані має вже 5 голів за три поєдинки на початку сезону.

Йому асистував Хаві Сімонс. Саме він і перетворив перемогу РБ Лейпцига в розгром – на 74-й хвилині нідерландець асистував Камплю, на 76-й встановив остаточний рахунок. 5:1. Це найбільша поразка Штутгарта у протистоянні з "ротен буллен" (були також і 0:4 в 2021 році).

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