У суботу 2-й тур чемпіонату Німеччини продовжили два декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 2-й тур

Бохум – Борусія Д – 1:1

Голи: Штогер, 13 – Мален, 56

Хайденхайм – Хоффенхайм – 2:3

Голи: Бесте, 26, Пірінгер, 58 – Байєр, 77, Кадержабек, 80, Крамаріч, 90 (п.)

Нереалізований пенальті: Бесте, 16 (Хайденхайм)

Дармштадт – Уніон Берлін – 1:4

Голи: Мелем, 25 – Госенс, 4, 35, Беренс, 39, Духі, 65

Вилучення: Ааронсон, 22 (Уніон, друга жовта картка)

Кельн – Вольфсбург – 1:2

Голи: Вальдшмідт, 55 – Вінд, 62, 73

Фрайбург – Вердер – 1:0

Гол: Філіпп, 90+6

РБ Лейпциг розтрощив Штутгарт, забивши п'ять голів за 25 хвилин

Дортмундська Борусія несподівано втратила очки з Бохумом. Один з невдах минулого сезону з українським захисником Іваном Ордецем у складі вийшов вперед вже на початку матчу. В середині тайму Хофманн міг подвоювати перевагу господарів, але влучив у поперечину. Все що вдалось "джмелям" – це гол на початку другого тайму. Нмеча мав шанс вирвати для гостей перемогу, але на його шляху стала стійка.

Справжнє божевілля влаштували Хайденхайм і Хоффенхайм. Новачок Бундесліги заробив право на пенальті за гру рукою в середині тайму, але Бесте не зумів переграти Бауманна. Та вже за 10 хвилин Ян-Ніклас реабілітувався, красиво закрутивши у дальній кут. По перерві господарі забили вдруге і запахло сенсацією. Однак, досвід швидко поставив на місце молодечий запал – гості протягом трьох хвилин відновили статус-кво, а вже у доданий час Крамаріч з пенальті поставив масну крапку у матчі.

Дармштадт після поразки на виїзді Айнтрахту зазнав розгрому і перед власними вболівальниками. Уніон забив вже на початку зустрічі, однак в середині тайму залишився у меншості – Ааронсон пішов з поля за другу жовту картку. Господарі одразу ж зрівняли, але на відпочинок пішли програючи 1:3. Духі по перерві довершив розгром ударом головою після навісу з кутового.

Вольфсбург на виїзді оформив камбек з Кельном. Перший тайм минув без голів, а по перерві "цапи" вийшли вперед. "Вовки" у відповідь протягом 11 хвилин створили три стовідсоткові моменти, два з яких прийшлось у ціль (одного разу м'яч влучив у поперечину). Як наслідок – вольова перемога підопічних Ніко Ковача.

У ще одному матчі Фрайбург здолав Вердер. Практично рівна гра йшла до безгольової нічиєї, аж поки на шостій (!!!) доданій хвилині Філіпп з льоту не поцілив у нижній кут, принісши бременцям несподівані три очки.

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