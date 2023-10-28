Бундесліга, 9-й тур

Аугсбург – Вольфсбург – 3:2

Голи: Тітц, 17, Борнаув, 79 (аг.), Енгельс, 82 – Вінд, 35, Майєр, 43 (п.)

Вилучення: Удохай, 87 (Аугсбург, друга жовта картка)

Баварія – Дармштадт – 8:0

Голи: Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусіала, 60, 76, Мюллєр, 71

Вилучення: Кімміх, 4 (червона картка) – Г'ясула, 19 (червона картка), Магліца, 41 (червона картка)

Борусія М – Хайденхайм – 2:1

Голи: Плеа, 4, 52 – Дінкчі, 38

Вердер – Уніон Берлін – 2:0

Голи: Кнохе, 38 (аг.), Дукш, 75

Вилучення: Хедіра, 60 (Уніон, червона картка)

Штутгарт – Хоффенхайм – 2:3

Голи: Фюхріх, 61, Ундав, 74 – Прьомель, 5, Вегхорст, 21 (п.), Сков, 66

Нереалізований пенальті: Ундав, 30 (Штутгарт)

РБ Лейпциг – Кельн – початок матчу о 19:30

Бохум на останніх секундах втратив перемогу над Майнцом у битві невдах – Шлоттербек відзначився у воротах обох команд

Аугсбург на своєму полі у меншості перестріляв Вольфсбург. Господарі вийшли вперед ще до середини тайму, але на перерву пішли поступаючись 1:2. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Борнаув зрізав м'яч у власні ворота, відновивши, таким чином, статус-кво. Наприкінці зустрічі Енгельс зумів вивести Аугсбург вперед, а вже за 5 хвилин "фуггери" залишились у меншості – Удохай заробив другий "гірчичник". Втілити чисельну перевагу у забитий гол Вольфсбург так і не зумів.

Справжнє божевілля влаштувала Баварія з Дармштадтом. Вже на перших хвилинах мюнхенці залишились у меншості – Кімміх побачив червоне світло за фол останньої надії (завадив виходу сам на сам). В середині тайму арбітр вирівняв склади, а на перерву господарі вже пішли у більшості. Після відпочинку "Ротен" завелись, і накидали новачку Бундесліги повну торбу. Хет-трик від Кейна з божевільним голом з центра поля і два дублі від Сане та Мусіали – загалом мюнхенців забили вісім сухих м'ячів і очолили Бундесліги.

Менхенгладбаська Борусія, яка після відходу Тюрама ніяк не може намацати свою гру, здолала вдома Хайденхайм. Героєм зустрічі став Плеа, який оформив дубль. Цікаво, що ця перемога стала для "жеребців" лише другою у поточному сезоні, однак дозволила обійти суперника у турнірній таблиці.

Продовжується криза в Уніона. Цього сезону берлінців не бив лише ледачий. Черговим кривдником підопічних Урса Фішера став Вердер. Перший гол гості забили самі собі ще до перерви, а у другій половині поєдинку Дукш добив суперника. Ця поразка стала для Уніона вже сьомою поспіль.

Справжньою несподіванкою завершилась дуель між Штутгартом та Хоффенхаймом. Амбітні "шваби", які у цьому сезоні претендують на роль третьої сили у Бундеслізі, поступились зухвалому середняку. Хоча звинувачувати у поразку вони можуть самі себе... Гості вже на початку матчу вийшли вперед, а в середині тайму приголомшили суперника чітко реалізованим пенальті. Вже за 10 хвилин свій шанс з одинадцятиметрового отримав і Штутгарт, але Ундав не зміг переграти Бауманні з позначки. По перерві пішов камбек – Фюхріх і вищезгаданий Ундав скоротили до мінімуму, але врятувати бодай нічию не спромоглись.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ