Байєр принаймні на добу міг відірватись від Баварії аж на 11 очок. Враховуючи, що мюнхенці у поточному турі зустрічаються з РБ Лейпциг, гандикап міг таким і залишитись – а от осічка "фармацевтів" могла повернути "рекордмайстера" у чемпіонські перегони. Так чи інакше, підопічні Хабі Алонсо у домашці з Майнцом не мали права навіть на нічию.

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Леверкузен розумів, що стоїть на кону, тож відкрив рахунок вже на 3-й хвилині. Героєм став Дака, який відзначився шедевральним пострілом з-за меж штрафного. Граніт ще й налякав свій медичний штаб, почавши шкутильгати – втім, це був лишень елемент дотепного святкування гола.

От тільки надалі справи йшли не так весело. Майнц відігрався же через 5 хвилин внаслідок подачі зі стандарту на правий кут воротарського. Відмер звідти скинув м'яч на Кора, а той вколотив сферу в сітку. 1:1! І все б нічого, якби цей рахунок не протримався до середини другого тайму. Та і сама гра Леверкузена не вражала на тлі бойовитих "карнавальників".

Прихильники Байєра вже почали нервувати, однак на 68-й хвилині господарі таки забили вдруге. "Фармацевтам" відверто пощастило – Андріх завдав удару метрів з 30-ти по центру, точно в руки голкіперу. От тільки голкіпер не зміг втримати кулю в руках. 2:1!

Майнц намагався відігратись і навіть мав шанси, хоча з 80-ї хвилини грав у меншості. Не вийшло. Підопічні Хабі Алонсо втримали перемогу й перевершили вічний рекорд Баварії, видавши 33-матчеву безпрограшну серію в Бундеслізі. Що найбільш важливо, вони відірвались від Мюнхена на 11 очок – але тур тільки розпочався.

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