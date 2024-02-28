Ліверпуль хоче переманити Хабі Алонсо з Байєра, але також розглядає можливість запрошення Рубена Аморіма зі Спортинга і Роберто Де Дзербі з Брайтона.

Ліверпуль визначився з пріоритетною метою на заміну Юргену Клоппу, який покине клуб після закінчення сезону. Керівництво "червоних" хотіло б запросити на місце німця наставника Байєра Хабі Алонсо. Однак якщо іспанський фахівець відмовить мерсисайдцям, Ліверпуль хоче мати запасний варіант.

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Як інформує Maisfutebol, цим запасним варіантом є головний тренер Спортінга Рубен Аморім і наставник Брайтона Роберто Де Дзербі. Найближчим часом представники англійського клубу хочуть з ними зустрітися і провести співбесіду.

Повідомляється, що Аморім у будь-якому разі може продовжити кар'єру в АПЛ, якщо Ліверпуль відмовиться від його кандидатури. Португальського тренера пов'язують також із роботою в Брайтоні, якщо Де Дзербі піде на підвищення.

На чолі Спортинга Аморім виграв чотири трофеї, включно з чемпіонатом Португалії в сезоні 2020/21. Його контракт із "левами" розрахований до літа 2026 року і захищений клаусулою в розмірі 20 млн євро для іноземних клубів.

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