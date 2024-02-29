Главный тренер Байера Хаби Алонсо открыт к своему переходу в Баварию. Эта информация была на слуху и в последние дни лишний раз подтверждается. Об этом информирует немецкий журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг. Однако этот "трансфер" обойдётся мюнхенцам очень дорого.

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Сообщается, что Байер потребует за досрочное расторжение контракта Алонсо от 15 до 25 миллионов евро. В контракте испанского специалиста прописана сумма клаусулу в размере 15 млн евро, но она действительна только летом 2025 года.

Контракт Алонсо с Байером рассчитан до лета 2026 года. В услугах тренера заинтересованы Бавария, Ливерпуль и Реал.

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