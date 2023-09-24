У неділю 5-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 5-й тур

Байєр – Хайденхайм – 4:1

Голи: Боніфейс, 9, 74 (п.), Хофманн, 63, Адлі, 82 – Дінкчі, 58

Айнтрахт – Фрайбург – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня Байєр розгромив Хайденхайм. Боніфейс вже на початку зустрічі вивів леверкузенців вперед. Наступного гола довелось чекати майже весь тайм – Дінкчі відродив інтригу, відновивши статус-кво. Хофманн, однак, дуже скоро повернув нахабного новачка Бундесліги з небес на землю, а згодом ще три голи повністю розвіяли у гостей "запаморочення від успіху".

Перемога принесла Байєру 13 очок і зрівняла у турнірній таблиці з Баварією, Хайденхайм з чотирма пунктами тринадцятий.

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