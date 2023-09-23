Німеччина, Бундесліга, 5-й тур

Баварія – Бохум – 7:0

Голи: Шупо-Мотінг, 5, Кейн, 13, 54 (п.), 88, де Лігт, 29, Сане, 38, Тель, 81

Борусія Д – Вольфсбург – 1:0

Гол: Ройс, 68

Аугсбург – Майнц – 2:1

Голи: Деміровіч, 15, 45 – Ажорк, 6

Вилучення: Енгельс, 60 (Аугсбург, червона картка)

Уніон Берлін – Хоффенхайм – 0:2

Голи: Крамаріч, 22 (п.), Байєр, 39

Борусія М – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Вернер, 75

Вердер – Кельн – початок матчу о 19:30

Штутгарт переміг Дармштадт і вирвався у лідери Бундесліги – сенсаційний бомбардир побив рекорд Лєвандовскі

Баварія каменя на камені не залишила від Бохума. Мюнхенці покращили собі статистику, забивши супернику сім сухих голів. Справжню феєрію влаштував Харрі Кейн, який оформив хет-трик і додав до свого доробку два асисти. Ордець і компанія (манкурт вийшов в основі і провів на полі весь матч) перервали триматчеву безпрограшну серію, а Баварія повернулась на вершину Бундесліги, на одне очко випереджаючи Штутгарт.

Поки без поразок йде дортмундська Борусія. Підопічні Едіна Терзіча не змогли повторити голепад Баварії, обмежившись одним голом Ройса у ворота Вольфсбурга. Цього виявилось достатньо, аби піднятись на п'яту сходинку і тримати лідера першості на відстані двох очок.

Продовжує деградувати Майнц. "Карнавальники" забили у ворота Аугсбурга першими вже на початку матчу, а згодом збільшили свою перевагу, але гол було скасовано через офсайд. Майже одразу Деміровіч рахунок зрівняв, а на останній хвилині першого тайму оформив дубль "у роздягальню". По перерві господарі залишились у меншості, але навіть чисельна перевага не допомогла найгіршій команді Бундесліги врятувати бодай очко.

Не перестає дивувати Уніон. Берлінці після поразки Реалу у Лізі чемпіонів програли вже третій поєдинок поспіль у Бундеслізі. Цього разу катом команди Урса Фішера вдома став Хоффенхайм. Крамаріч з пенальті в середині тайму і Байєр незадовго до перерви розставили акценти в матчі і довели його до логічного завершення, опустивши Уніон на дев'яту сходинку турнірної таблиці.

У ще одній зустрічі РБ Лейпциг завдяки голу Тімо Вернера в останній третині другого тайму здолав менхенгладбаську Борусію. "Жеребці" поки не знають смаку перемог – дві нічиї та три поразки на старті сезону.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ