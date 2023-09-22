Федецький, Олійник, Березовський... Непереможне українське тріо з Дармштадта у виїзному матчі проти Штутгарта не зіграло через неоднозначну тактику тренера – він не випускає футболістів, які завершили кар'єру або виступають за Ворсклу. Хоча наші легенди могли б знадобитись, адже новачок Бундесліги за чотири тури набрав всього одне очко.

Без українців Дармштадт провалився, завдавши лишень три удари по воротах. Щоправда, саме гості відкрили рахунок внаслідок прострілу на 17-й хвилині – Загаду зрізав його у власні ворота. Таким чином, екс-центрбек Борусії довів, що у Дортмунді хороших захисників не може бути від природи.

Втім, це не завадило Штутгарту перегорнути хід зустрічі ще до перерви. На 22-й хвилині Мійо прийняв скидку від Гірассі й пробив у лівий нижній кут метрів з меж штрафного – 1:1! На 32-й же Гірассі отримав пас від Фюхріха й бахнув метрів з 20-ти – точно в праву дев'ятку. 2:1.

Un Guirassy en graaaande confiance en ce moment. #ExSRFC pic.twitter.com/EySO3t3qZi — Kyle Cahill (@benjamin_h_d) September 22, 2023

Цікавий факт. Серху Гірассі забив свій дев'ятий гол у цьому сезоні Бундесліги. Він став став лише третім гравцем, якому вдалося відзначитись дев'ятьма голами у перших п'яти турах німецької першості. Ця планка підкорювалась тільки Роберту Левандовскі (у сезонах 2019/20 та 2020/21) і Петеру Меєру (сезон 1967/68).

Підтверджуючи своє гольове реноме, Гірассі оформив дубль наприкінці зустрічі. Таким чином, гвінеєць побив рекорд Лєвандовскі – 10 голів у 5 стартових турах Бундесліги. Як сказав би Томас Мюллер, "Goalrassy, you know".

Фінальний свисток зафіксував перемогу Штутгарта з рахунком 3:1. Завдяки цьому успіху підопічні Себастіана Хьонесса набрали 12 очок, піднявшись на першу позицію в турнірній таблиці! Дармштадт залишається на дні.