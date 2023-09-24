Байер разгромил Хайденхайм и поднялся на вторую строчку Бундеслиги, сравнявшись по очкам с Баварией
В воскресенье 5-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 5-й тур
Байер – Хайденхайм – 4:1
Голы: Бонифейс, 9, 74 (п.), Хофманн, 63, Адли, 82 – Динкчи, 58
Айнтрахт – Фрайбург – начало матча в 18:30
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В первом матче дня Байер разгромил Хайденхайм. Бонифейс уже в начале встречи вывел леверкузенцев вперед. Следующего гола пришлось ждать почти весь тайм – Динкчи возродил интригу, восстановив статус-кво. Хофманн, однако, очень скоро вернул наглого новичка Бундеслиги с небес на землю, а затем еще три гола полностью развеяли у гостей "головокружение от успеха".
Победа принесла Байеру 13 очков и сравняла в турнирной таблице с Баварией, Хайденхайм с четырьмя пунктами тринадцатый.
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