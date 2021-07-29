Юніор продовжить підготовку до професіонального рівня у Бундеслізі, повідомляє офіційний сайт "фармацевтів".

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16-річний Браво уклав контракт із Байєром. Спочатку він захищатиме кольори команди U-19, а в разі прогресу перейде до основної команди Леверкузена. Нападник на новий сезон сподівався потрапити до Барселони C, але не пішов на підвищення і прийняв пропозицію з Німеччини.

Нагадаємо, інший талант Барселони став жертвою расизму через розбіжності з керівництвом клубу щодо укладення нового контракту.

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