Півзахисник "блаугранас" Ілайш Моріба відчув на собі гнів фанатів після того, як відмовився продовжувати контракт на вигідних для клубу умовах.

18-річний футболіст у своєму TikTok опублікував відео, на якому висвітлив частину образливих повідомлень від фанатів, інформує MD.

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"Потворна мавпа", "чорний нікому не потрібен", "якщо я побачу тебе, то заріжу" писали Ілайшу вболівальники. Такий гнів спровокований відмовою Моріби продовжувати співпрацю з Барселоною на умовах, які вона запропонувала.

Сам клуб висловив гравцеві підтримку у зв'язку з отриманими повідомленнями: "Ми всі любимо футбол. Ми проти расизму".

До слова, контракт Ілайша Моріби з "блаугранас" завершується вже наступного літа. У минулому сезоні центрхав непогано проявив себе – 18 матчів, гол та 3 асисти.

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