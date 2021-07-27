Нідерландський нападник Доніелл Мален спробує свої сили у Бундеслізі.

Дортмундська Борусія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Доніелла Малена.

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Нідерландський нападник узгодив контракт з "джмелями" до літа 2026-го. За інформацією ЗМІ, ПСВ отримав за 22-річного гравця близько 30 млн євро. Доніелл виховувався у школах Аякса та Арсенала.

У минулому сезоні Мален провів 45 поєдинків за ПСВ, у яких відзначився 27-ма голами та 10-ма асистами.

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