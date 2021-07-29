Байер приютил таланта Барселоны
15:22 - Читати українською
Юный нападающий Икер Браво сменил испанскую Барселону на леверкузенский Байер.
Юниор продолжит подготовку к профессиональному уровню в Бундеслиге, сообщает официальный сайт "фармацевтов".
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16-летний Браво заключил контракт с Байером. Сначала он будет защищать цвета команды U-19, а в случае прогресса перейдет в основную команду Леверкузена. Нападающий на новый сезон надеялся попасть в Барселону C, но не пошел на повышение и принял предложение из Германии.
Напомним, другой талант Барселоны стал жертвой расизма из-за разногласий с руководством клуба по заключению нового контракта.
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