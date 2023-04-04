Леверкузенці офіційно оголосили про перехід 20-річного правого захисника Артура Аугусто з Амеріки Мінейру. Гравець приєднається до нової команди влітку за угодою до 30 червня 2028 року. Бразильський клуб отримає 7 млн євро.

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Артур встиг відіграти за дорослу команду Амеріки лише 23 матчі та відзначитися одним асистом. Два місяці тому захисник зі збірною Бразилії виграв чемпіонат Південної Америки U-20. Згодом юнак отримав дебютний виклик до національної збірної та провів кілька хвилин у спарингу проти Марокко.

Нагадаємо, Байєр під керівництвом Хабі Алонсо бореться за зону єврокубків, а також продовжує шлях в ЛЄ, де на стадії 1/4 фіналу зіграє з бельгійським Уніоном.

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