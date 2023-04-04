Атлетіко та Барселона пильно стежать за хавбеком Даїчі Камадою з франкфуртського Айнтрахта, інформує журналіст Флоріан Плеттенберг.

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Transfermarkt оцінює японця у 30 млн євро, однак його контракт закінчується влітку. Камада налаштований шукати новий клуб і орієнтується саме на Іспанію. Наразі не було жодних переговорів з Атлетіко чи Барсою, але ситуація у будь-який момент може різко змінитися.

Нинішній сезон складається для 26-річного Камади дуже продуктивно. Він оформив 13+5 у 36 матчах за Айнтрахт, а зі збірною Японії дійшов до 1/8 фіналу ЧС-2022, де був основним гравцем "самураїв".

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