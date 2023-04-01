У суботу у 26-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 26-й тур

РБ Лейпциг – Майнц – 0:3

Голи: Інгвартсен, 9, Ажорк, 57, Кор, 67

Уніон Берлін – Штутгарт – 3:0

Голи: Беккер, 51, Беренс, 65, Харагучі, 68 (аг.)

Вольфсбург – Аугсбург – 2:2

Голи: Вальдшмідт, 85, Нмеча Ф., 90+6 – Арнольд, 2 (аг.), Беріша, 32

Нереалізований пенальті: Арнольд, 20 (Вольфсбург)

Шальке – Байєр – 0:3

Голи: Фрімпонг, 50, Вірц, 61, Азмун, 90+2

Фрайбург – Герта – 1:1

Голи: Гріфо, 52 – Нганкам, 77

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РБ Лейпциг на власному полі був розбитий Майнцом. Господарі пропустили вже на початку матчу, а по перерві отримали ще два голи протягом десяти хвилин. Як наслідок, "бики" залишились у турнірній таблиці п'ятими, відпустивши у відрив Уніон і Фрайбург.

Уніон продовжує погоню за Баварією та Борусією Д. Цього разу жертвою берлінців став Штутгарт. Зняти скальп з найгіршої команди Бундесліги виявилось не так просто – перший тайм закінчився нулями. Однак по перерві все стало на свої місця – підопічні Урса Фішера накидали "швабам" три сухих голи і дихають у спину грандам.

Вольфсбург оформив епічний камбек з Аугсбургом. Антигероєм поєдинку став Арнольд, який вже на 2-й хвилині вразив... свої ворота. Згодом він отримав шанс реабілітуватися, але схибив з пенальті, пробивши вище воріт. Гості, натомість, забили вдруге і пішли на перерву у передчутті здобуття трьох очок. Все йшло до першої перемоги Аугсбурга в останніх трьох матчах, аж поки Вальдшмідт за 5 хвилин до завершеня поєдинку не відновив інтригу. А на шостій доданій Фелікс Нмеча, який вийшов на заміну, врятував для "вовків" нічию.

Продовжує переможну ходу Байєр. Цього разу леверкузенці розгромили Шальке, перервавши їхню восьмиматчеву безпрограшну серію. "Фармацевти" здобули четверту перемогу поспіль і піднялись вже на сьому сходинку турнірної таблиці.

У ще одному матчі Фрайбург на своєму полі втратив очки з Гертою. Господарі вийшли вперед по перерві, однак в середині другого тайму "Стара дама" відігралась, пригальмувавши лігочемпіонівський забіг команди Крістіана Штрайха.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ