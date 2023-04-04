Леверкузенцы официально объявили о переходе 20-летнего правого защитника Артура Аугусто из Америки Минейру. Игрок присоединится к новой команде летом по соглашению до 30 июня 2028 года. Бразильский клуб получит 7 млн евро.

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Артур успел отыграть за взрослую команду Америки всего 23 матча и отличиться одним ассистом. Два месяца назад защитник со сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки U-20. Вскоре юноша получил дебютный вызов в национальную сборную и провел несколько минут в спарринге против Марокко.

Напомним, Байер под руководством Хаби Алонсо борется за зону еврокубков, а также продолжает путь в ЛЕ, где на стадии 1/4 финала сыграет с бельгийским Унионом.

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